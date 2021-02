METEO: crollo temperature per il freddo russo. Gelo intenso, quanto durerà? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ormai non ci sono più dubbi, l’ondata di freddo più forte dell’inverno colpirà in pieno l’Italia e anche pesantemente non solo come intensità, ma anche come durata. I centri METEO, dopo continue correzioni di rotta, disegnano uno scenario nel quale l’Italia finirà abbracciata dal Gelo continentale. Le anomalie termiche previste tra sabato e domenica, con ingerenza decisa del freddo russo sull’ItaliaLa colonnina di mercurio inizierà ad abbassarsi già alla fine di giovedì, momento nel quale il blocco d’aria gelida, da giorni presente sul Centro-Nord Europa, tenderà ad estendersi ai Balcani e all’Arco Alpino. L’avanguardia dell’aria fredda valicherà le Alpi e farà ingresso verso il Nord-Est e l’Alto Adriatico. La corrente fredda, sospinta da venti di Bora, entrerà nel vivo venerdì, estendendosi a tutto ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ormai non ci sono più dubbi, l’ondata dipiù forte dell’inverno colpirà in pieno l’Italia e anche pesantemente non solo come intensità, ma anche come durata. I centri, dopo continue correzioni di rotta, disegnano uno scenario nel quale l’Italia finirà abbracciata dalcontinentale. Le anomalie termiche previste tra sabato e domenica, con ingerenza decisa delsull’ItaliaLa colonnina di mercurio inizierà ad abbassarsi già alla fine di giovedì, momento nel quale il blocco d’aria gelida, da giorni presente sul Centro-Nord Europa, tenderà ad estendersi ai Balcani e all’Arco Alpino. L’avanguardia dell’aria fredda valicherà le Alpi e farà ingresso verso il Nord-Est e l’Alto Adriatico. La corrente fredda, sospinta da venti di Bora, entrerà nel vivo venerdì, estendendosi a tutto ...

