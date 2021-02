Mancata convocazione supplenza, il docente ha diritto di accedere agli atti per verificare operato segreteria (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sentenza del TAR del Lazio del 29 gennaio n 01212/2021 interviene sul diritto all’accesso agli atti del personale scolastico in materia di attribuzione di supplenze, questione a volte dibattuta e che non a caso determina dei contenziosi in materia, chiaramente le sentenze in questione non costituiscono atto avente forza di legge ma è bene comunque tenerne conto dell'orientamento sussistente anche in virtù del principio dell'autotutela in capo all'Amministrazione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sentenza del TAR del Lazio del 29 gennaio n 01212/2021 interviene sulall’accessodel personale scolastico in materia di attribuzione di supplenze, questione a volte dibattuta e che non a caso determina dei contenziosi in materia, chiaramente le sentenze in questione non costituiscono atto avente forza di legge ma è bene comunque tenerne conto dell'orientamento sussistente anche in virtù del principio dell'autotutela in capo all'Amministrazione L'articolo .

