LIVE Australian Open 2021, risultati 11 febbraio in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Australian Open (11 febbraio) – Gli azzurri al via degli Australian Open (11 febbraio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione del tennis. A Melbourne (Australia), si conclude in questa giornata il giro dei match di secondo turno del tabellone maschile e femminile. Torneranno in scena la numero 1 del mondo femminile Ashleigh Barty e il n. 2 del mondo maschile Rafa Nadal. La padrona di casa sarà protagonista di un derby che la vedrà opposta alla connazionale wild card Daria Gavrilova, mentre il fuoriclasse nativo di Manacor ...

