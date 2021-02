La Brawn GP del 2009 a casa Button | la gioia in una foto su Instagram

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@F1, la #brawngp del #mondiale 2009 nel garage di @JensonButton: la gioia in una #foto su #instagram - dinoadduci : F1, la Brawn GP del 2009 da Button: la gioia in una foto su Instagram - Gazzetta_it : .@F1, la #brawngp del #mondiale 2009 nel garage di @JensonButton: la gioia in una #foto su #instagram… - sportface2016 : #Formula1, #Brawn: '#Hamilton e Toto #Wolff si stanno sfidando, ma fa parte del gioco' -

Ultime Notizie dalla rete : Brawn del

La Gazzetta dello Sport

Fu la vettura che gli portò il Mondiale di F.1, appartenente al team appena nato quell'anno (il 2009) dalle ceneri della Honda e per volontà dell'ex direttore tecnico della Ferrari, Ross. Quella BGP 001 con un V8 Mercedes che guidava al fianco di Rubens Barrichello - vincitore a Valencia e a Monza - e che in quel campionato ottenne otto vittorie su 17 GP. Allora Jenson Button ...Il team guidato da Christian Horner era reduce da un 2009 in cui la partenza a razzo dellaGP,... L'asturiano dovette poi aspettare nove domeniche per tornare sul gradino più altopodio in ...Fu la vettura che gli portò il Mondiale di F.1, appartenente al team appena nato quell’anno (il 2009) dalle ceneri della Honda e per volontà dell’ex direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn. Quella ...L’ingegnere napoletano Rodi Basso, ex Ferrari, Red Bull e McLaren, ha raccontato la sua lunga carriera nel motorsport ai microfoni di Newsf1 ...