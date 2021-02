Jerome Boateng | l’ex fidanzata trovata morta in casa

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), la modella ed exKasia Lenhardt è statasenza vita ieri nel suo appartamento a Berlino Getty ImagesKasia Lenhardt, 25 anni e fino a qualche giorno fadel calciatore, è statasenza vita nella suadi Berlino dalla polizia. Aperta un’indagine per capire causa e dinamica ma le forze dell’ordine hanno già parlato di “morte non sospetta“. L’ipotesi principale è che si sia trattato di suicidio. La modella polacca era diventata famosa nel 2012 grazie al programma “Germany’s Next Top Model”. ++#modella 25enne, ex di #: è giallo++ https://t.co/EcXExPRfmj — ...

Kasia Lenhardt era nota ai rotocalchi anche per la relazione con il 32enne terzino tedesco del Bayern Monaco, terminata lo scorso 2 febbraio dopo quindici mesi.