Israele, chi è vaccinato o guarito dal Covid può entrare in palestre e hotel: per accedere il via libera di una app (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È il Paese che al mondo ha vaccinato più persone ogni 100 abitanti (67,38 al 9 febbraio secondo i dati di OurWorldInData) e che da tre giorni è uscito dal suo terzo lockdown. E ora Israele, che pure mantiene in essere molte restrizioni, intende riaprire tra 15 giorni alcuni hotel, palestre e altre strutture per il tempo libero alle persone che proveranno di essere immuni al Covid-19, quindi o vaccinate o guarite. Secondo il ministro della Salute, Yuli Edelstein, è possibile procedere con le riaperture dato che il vaccino è stato somministrato a quasi il 40% dei 9 milioni di abitanti e ha mostrato finora di riuscire a impedire la diffusione delle varianti più contagiose. Il governo ha inoltre dichiarato che attiverà un’app ufficiale che consentirà agli utenti di collegarsi ai file del ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È il Paese che al mondo hapiù persone ogni 100 abitanti (67,38 al 9 febbraio secondo i dati di OurWorldInData) e che da tre giorni è uscito dal suo terzo lockdown. E ora, che pure mantiene in essere molte restrizioni, intende riaprire tra 15 giorni alcunie altre strutture per il tempo libero alle persone che proveranno di essere immuni al-19, quindi o vaccinate o guarite. Secondo il ministro della Salute, Yuli Edelstein, è possibile procedere con le riaperture dato che il vaccino è stato somministrato a quasi il 40% dei 9 milioni di abitanti e ha mostrato finora di riuscire a impedire la diffusione delle varianti più contagiose. Il governo ha inoltre dichiarato che attiverà un’app ufficiale che consentirà agli utenti di collegarsi ai file del ministero della ...

