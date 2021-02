Inter Logo: cambio di stemma storico per i nerazzurri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Inter ieri ha ricevuto un grossa delusione dalla Juventus in Coppa Italia, ma sta già pensando al futuro. Oggi 10 Febbraio 2021 ha depositato il documento per il cambio dello stemma. Si va avanti con Conte e tutta la squadra è compatta per provare a vincere l’unico trofeo disponibile, cioè lo scudetto. Si lavora per costruire un ciclo vincente che parte già dallo stemma, ma che poi dovrà concludersi con un buon mercato estivo. Conosciamo il nuovo Inter Logo con precisione. Juventus-Inter 0-0: bianconeri in finale Inter Logo: un nuovo stemma moderno per i nerazzurri? Secondo quanto raccolto da footyheadlines.com, lo stemma dovrebbe presentarsi stilizzato con le lettere “I” ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ieri ha ricevuto un grossa delusione dalla Juventus in Coppa Italia, ma sta già pensando al futuro. Oggi 10 Febbraio 2021 ha depositato il documento per ildello. Si va avanti con Conte e tutta la squadra è compatta per provare a vincere l’unico trofeo disponibile, cioè lo scudetto. Si lavora per costruire un ciclo vincente che parte già dallo, ma che poi dovrà concludersi con un buon mercato estivo. Conosciamo il nuovocon precisione. Juventus-0-0: bianconeri in finale: un nuovomoderno per i? Secondo quanto raccolto da footyheadlines.com, lodovrebbe presentarsi stilizzato con le lettere “I” ...

