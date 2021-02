Il sistema statunitense Vaers non dimostra se una persona è deceduta a causa del vaccino anti-Covid (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 5 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «gli ultimi dati del governo USA» mostrerebbero «che almeno 271 persone sono morte a causa dei vaccini» contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2, mentre «altre 9.845» avrebbero subito «gravi eventi avversi». Questi dati, si legge ancora nel contenuto oggetto della nostra verifica, provengono dal Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers) statunitense. Si tratta di una notizia riportata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Come si legge all’interno del sito del sistema, Vaers è stato creato negli Stati Uniti nel 1990 per rilevare possibili problemi di sicurezza nei vaccini autorizzati nel Paese ed è co-gestito dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e dalla Food and ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 5 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «gli ultimi dati del governo USA» mostrerebbero «che almeno 271 persone sono morte adei vaccini» contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2, mentre «altre 9.845» avrebbero subito «gravi eventi avversi». Questi dati, si legge ancora nel contenuto oggetto della nostra verifica, provengono dal Vaccine Adverse Event Reporting System (. Si tratta di una notizia riportata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Come si legge all’interno del sito delè stato creato negli Stati Uniti nel 1990 per rilevare possibili problemi di sicurezza nei vaccini autorizzati nel Paese ed è co-gestito dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e dalla Food and ...

