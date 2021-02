Grillo temporeggia su Rousseau | “Draghi è un grillino” E pone il veto sulla Lega

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la sospensione dial voto suinsorge la base degli attivisti, e nel frattempo il padre del Movimento mette ilallache, dal canto suo, si digievolve in europeista. Ecco cosa sta accadendo “Mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare su queste robe no, aspettiamo un attimo Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare”: con queste parole Beppe, padre del Movimento Cinque Stelle, ha messo uno stop alla consultazione onlinePiattaformadove, oggi, si sarebbe dovuta consultare la base degli attivisti in merito all’appoggio o meno al governo. Una decisione, questa, comunicata poi ufficialmente da Crimi sul sito della piattaforma e che pare non essere stata molto digerita ...