(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Garante del Movimento 5 Stelle Beppeildegli iscritti sul: “Non halema non le ha nessuno”. Mentre tutti aspettavano la pubblicazione del quesito, il Garante del Movimento 5 Stelle Beppeilsulla Piattaforma Russeau sulla partecipazione dei 5 Stelle al. L’Elevato chiede una presa di posizione pubblica da parte del premier incaricato che al momento non harilasciato dichiarazioni pubbliche dopo i due giri di consultazioni con i partiti e le forze politiche. Beppe, “ha detto che il ...

news_mondo_h24 : Grillo rinvia il voto sul governo Draghi: “Aspettiamo che dica cosa vuol fare, ancora non ha le idee chiare” - BCatrama : #10febbraio ?? #GovernoDraghi, oggi tocca alle parti sociali, mentre #Grillo rinvia voto su #Rousseau. - qui_finanza : Governo Draghi, Grillo stoppa la Lega e rinvia voto su Rousseau La giornata di ieri si è conclusa con un coup de th… - Gb13Giovanna : RT @BlackOutTotale: #Grillo dopo le consultazioni rinvia il voto su #Rousseau. “Prima parli #Draghi, per lui reddito è una grande idea. È g… - augusto_amato : Governo: colpo di scena su Draghi, Grillo rinvia il voto su Rousseau - Politica - ANSA -

Cosa è successo "Aspetterei quando ha fatto le dichiarazioni che ha fatto a noi in modo pubblico" , diceparlando di Mario Draghi. "Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà ...Un governo nel qualee i vertici del M5S puntano dritti ai temi della transizione ecologica. Intanto, è arrivata la replica di Salvin i: 'Incredibile. Noi confermiamo il nostro ...Ancora Grillo: «Com’è andata?» (cerca di capire come va agli altri, mentre sta per decidere che sarà meglio rinviare il voto sulla piattaforma Rousseau, che lo lascerebbe penosamente appeso insieme a ...Rinviare il voto sulla piattaforma Rousseau, per dare alla base qualche elemento in più per decidere. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti del M5S, una delle ipotesi a cui ragiona ...