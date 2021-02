Governo | Landini Cgil | “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli Se si vuole coesione sociale | chi nasce qui deve avere stessi diritti”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Quanto si parla di dare un futuro ai giovani e se sicostruire un clima diallora bisogna dire che i giovani sono anche figli di migranti e se sicreare un clima didiverso serve che chiqui o ha studiato qui abbia glidi cittadinanza di tutti gli altri”. Così al termine dell’incontro con il presidente incaricato Marioil leader, Maurizio, ricorda di aver posto così la questione relativa allo ius. “Se quindi oggi laè un obiettivo è l’occasione di metterla in pratica concretamente per affrontare la situazione difficile chedi fronte”, conclude L'articolo proviene da Il Fatto ...

Jovinow : #Governo, Landini (Cgil): 'A #Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce… - Noovyis : (Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce q… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qui d… - guerrierodipace : RT @fattoquotidiano: Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qui d… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qui d… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Landini

...necessità che sia un segno che il confronto debba proseguire quando ilavrà avuto la fiducia per affrontare in modo nuovo i problemi". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio,......delle disuguaglianze sociali" nel Paese e l'importanza della "coesione sociale",Cgil,ha rilevato la "novità che le parti sociali siano state coinvolte" nella fase di istituzione di un..."Chi nasce qui deve avere stessi diritti". Landini ha spiegato perché ha messo sul tavolo la questione della cittadinanza ai figli dei migranti. Ascoltate ...Ultimo giro di consultazioni oggi per il premier incaricato Mario Draghi che incontrerà i presidenti dell’Anci e della Conferenza Stato Regioni, poi le parti sociali. Se ...