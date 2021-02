Governo Draghi, Grillo congela il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Vi chiedo un attimo di pazienza, aspettiamo”. Così Beppe Grillo in un video sul blog delle Stelle ha annunciato il rinvio del voto sulla piattaforma Rousseau con cui gli iscritti del Movimento Cinque Stelle dovrebbero esprimersi sull’ingresso nel Governo che Mario Draghi sta formando. “Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare”, ha detto. Una svolta che è arrivata al termine delle consultazioni con il premier incaricato, a cui ha partecipato lo stesso Grillo. I contrasti all’interno del partito sembrano quindi aver indotto il fondatore del M5S a congelare la consultazione online, originariamente prevista per oggi e giovedì. La nuova data non è stata resa nota: secondo il Corriere della Sera è probabile il ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Vi chiedo un attimo di pazienza, aspettiamo”. Così Beppein un video sul blog delle Stelle ha annunciato il rinvio delsulla piattaformacon cui gli iscritti del Movimento Cinque Stelle dovrebbero esprimersi sull’ingresso nelche Mariosta formando. “Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare”, ha detto. Una svolta che è arrivata al termine delle consultazioni con il premier incaricato, a cui ha partecipato lo stesso. I contrasti all’interno del partito sembrano quindi aver indotto il fondatore del M5S are la consultazione online, originariamente prevista per oggi e giovedì. La nuova data non è stata resa nota: secondo il Corriere della Sera è probabile il ...

...sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato mentre si attendono le conclusioni del giro di incontri del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi per formare un nuovo governo. Il ...

Resta da vedere in che misura il prossimo governo vorrà aggiustare il tiro su una strategia che ... Certamente in passato Draghi ha sostenuto la necessità di rendere evidente agli occhi dei contribuenti ...

Il Governo di Mario Draghi miete vittime ancor prima di nascere. La prima di esse è il Movimento Cinque Stelle. Il non-partito di Beppe Grillo e ...

(Adnkronos) - Teresa Bellanova resta il nome in pole per Italia Viva. Una delle pochissime donne che continua a circolare nel totonomi. Come sempre. Da ieri si è aggiunto quello di Emma Bonino legata, ...

