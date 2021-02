GF Vip 5, Guenda Goria contro Francesco Baccini: “Non hai avuto garbo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste settimane, Alfonso Signorini sta cercando di indagare sui flirt avuti in passato da Maria Teresa Ruta. L’ultimo nome estorto alla showgirl è stato quello del Francesco Baccini. Per tale motivo, gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato un incontro tra i due dove il cantante ha letteralmente sbugiardato la Ruta. In virtù di ciò, Guenda Goria è scesa in campo per difendere la madre e, su Instagram, ha attaccato Baccini. La versione di Francesco Baccini sul presunto flirt con Maria Teresa Ruta Tra i presunti numerosi flirt di Maria Teresa Ruta avuti nel corso dei suoi anni ci sarebbe anche Francesco Baccini, il quale ha avuto modo di dire la sua versione direttamente di persona alla ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste settimane, Alfonso Signorini sta cercando di indagare sui flirt avuti in passato da Maria Teresa Ruta. L’ultimo nome estorto alla showgirl è stato quello del. Per tale motivo, gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato un intra i due dove il cantante ha letteralmente sbugiardato la Ruta. In virtù di ciò,è scesa in campo per difendere la madre e, su Instagram, ha attaccato. La versione disul presunto flirt con Maria Teresa Ruta Tra i presunti numerosi flirt di Maria Teresa Ruta avuti nel corso dei suoi anni ci sarebbe anche, il quale hamodo di dire la sua versione direttamente di persona alla ...

