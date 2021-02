Furbetti del reddito di cittadinanza e indennità di disoccupazione | denunciate due persone

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono nelle ultime settimane i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro su cittadini percettori di prestazioni assistenziali qualididi, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 2che avevano fruito, senza averne diritto, di prestazioni assistenziali erogate dall’INPS per un importo di circa 3.000 euro. In particolare, nel corso di un accertamento, emergeva che un soggetto fruitore deldi, aveva omesso di comunicare all’INPS la variazione reddituale proveniente da attività economica svolta in nero da un componente del proprio nucleo familiare, percependo così indebitamente un vantaggio economico; nel corso di ulteriori ...

VittorioSgarbi : Ecco il tanto esaltato “reddito di cittadinanza” voluto dal Movimento 5 Stelle. Soldi a pioggia, senza alcun contro… - dukana2 : RT @Giul_Granato: Ogni giorno l’Ispettorato del lavoro “scopre” 271 aziende irregolari e 113 lavoratori a nero. Questi numeri, queste noti… - AndreaPizzuti79 : RT @Giul_Granato: Ogni giorno l’Ispettorato del lavoro “scopre” 271 aziende irregolari e 113 lavoratori a nero. Questi numeri, queste noti… - ondivaga7 : RT @Giul_Granato: Ogni giorno l’Ispettorato del lavoro “scopre” 271 aziende irregolari e 113 lavoratori a nero. Questi numeri, queste noti… - donnadimezzo : RT @Giul_Granato: Ogni giorno l’Ispettorato del lavoro “scopre” 271 aziende irregolari e 113 lavoratori a nero. Questi numeri, queste noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del

... novità introdotte dal Governo che riguardano, nel primo caso un rimborso da parte dello Stato...che sta creando non pochi problemi ai benzinai dove si stanno moltiplicando i casi di "" che ...... novità introdotte dal Governo che riguardano, nel primo caso un rimborso da parte dello Stato...che sta creando non pochi problemi ai benzinai dove si stanno moltiplicando i casi di "" che ...Carabinieri scoprono due furbetti del reddito di cittadinanza in provincia di Salerno. Entrambi sono stati denunciati a piede libero ...Linea dura e sanzioni esemplari per i furbetti del Covid. In Gran Bretagna il governo del primo ministro Boris Johnson ricorre alle misure ...