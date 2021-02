Fiorentina, Prandelli in ansia: due calciatori a parte. Le ultime (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Fiorentina ha svolto questa mattina al Franchi la seduta di allenamento anti Sampdoria: lavoro differenziato per Ribery e Caceres La Fiorentina prepara la sfida, in programma domenica alle ore 15, contro la Sampdoria. Gli uomini di Cesare Prandelli hanno svolto una seduta di allenamento mattutina tra le mura del Franchi. Come riporta firenzeviola.it, all’allenamento era presente la squadra al completo ad eccezione di Frank Ribery e Martin Caceres. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha svolto questa mattina al Franchi la seduta di allenamento anti Sampdoria: lavoro differenziato per Ribery e Caceres Laprepara la sfida, in programma domenica alle ore 15, contro la Sampdoria. Gli uomini di Cesarehanno svolto una seduta di allenamento mattutina tra le mura del Franchi. Come riporta firenzeviola.it, all’allenamento era presente la squadra al completo ad eccezione di Frank Ribery e Martin Caceres. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Fiorentinanews : Valcareggi: '#Prandelli è giusto che rimanga ancora...ma non dietro ad una scrivania. Ha energie per allenare altri… - Fiorentinanews : #Prandelli sulla graticola: E c'è chi lo vede a rischio esonero #Fiorentina - amrabatismo : @_fastfastfast @PietroLazze @Lady_Radio Si come allenatore al posto di Prandelli. Tanto il Corvo secondo alcuni era… - Fiorentinanews : La Nazione: Prandelli cala il tris #Fiorentina - Fiorentinanews : #Kokorin in cerca di spazio: #Prandelli lo accontenterà? #Fiorentina -