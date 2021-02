Crotone, Ounas può portarti la salvezza? Stroppa sicuro: “Non è per noi…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La dolorosa sconfitta di domenica sera a Milano (4-0 commissionato dal Milan di Stefano Pioli ai Pitagorici di Giovanni Stroppa) ha abbattuto non poco l’umore della squadra calabrese. A meno quattro punti dalla zona salvezza, la permanenza nella massima serie italiana sembra una chimera. Una delle poche note positive uscite fuori dallo stadio San Siro è l’esordio in maglia rossoblù di Adam Ounas. Può essere quello dell’algerino il nome giusto per continuare a sperare? Al Crotone lo sperano fortemente. Ounas: maggiore imprevedibilità per il Crotone Quel che si è percepito domenica, nonostante la differenza tecnica abissale tra le rose di Milan e Crotone, è che il neo acquisto riesce a fornire una maggiore imprevedibilità alla squadra di mister ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La dolorosa sconfitta di domenica sera a Milano (4-0 commissionato dal Milan di Stefano Pioli ai Pitagorici di Giovanni) ha abbattuto non poco l’umore della squadra calabrese. A meno quattro punti dalla zona, la permanenza nella massima serie italiana sembra una chimera. Una delle poche note positive uscite fuori dallo stadio San Siro è l’esordio in maglia rossoblù di Adam. Può essere quello dell’algerino il nome giusto per continuare a sperare? Allo sperano fortemente.: maggiore imprevedibilità per ilQuel che si è percepito domenica, nonostante la differenza tecnica abissale tra le rose di Milan e, è che il neo acquisto riesce a fornire una maggiore imprevedibilità alla squadra di mister ...

xyz21271663 : @RealMarco94 Sì Marco, purtroppo non difendiamo bene da un po' secondo me. Oltretutto il Crotone non era una sorpre… - MondoNapoli : Corriere della Sera - Ounas, insufficienza all'esordio con il Crotone per l'ex Napoli - - sscalcionapoli1 : Ounas bocciato alla prima col Crotone: 'Acqua gassata, frizza ma poi svanisce' #SerieATIM #MilanCrotone - milanmagazine_ : CORRIERE DELLA SERA - Ounas in Milan-Crotone svanisce come una bottiglia di acqua gassata lasciata aperta - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Ounas in Milan-Crotone svanisce come una bottiglia di acqua gassata lasciata aperta -