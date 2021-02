Crisi di governo, il voto su ingresso del M5s in esecutivo Draghi partirà stasera. Conte: “Voterei sì” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Attesa per il voto sull’ingresso del M5s in esecutivo Draghi. Conte: “Voterei sì”. ROMA – Un voto sull’ingresso del M5s in esecutivo Draghi. Viste le divisioni all’interno del Movimento e il rischio di una scissione, i vertici pentastellati hanno deciso di dare la parola agli iscritti. La comunicazione è arrivata dal Blog delle Stelle. In un primo momento si era ipotizzato un voto tra il 10 e l’11 febbraio, poi Beppe Grillo ha annunciato il rinvio e, infine, si è deciso di farlo partire nella serata di mercoledì 10 febbraio per 24 ore. Chi può votare I quesiti specifici saranno comunicati nelle prossime ore. A poter esprimere il proprio pensiero saranno gli iscritti da almeno sei mesi, con ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Attesa per ilsull’del M5s in: “sì”. ROMA – Unsull’del M5s in. Viste le divisioni all’interno del Movimento e il rischio di una scissione, i vertici pentastellati hanno deciso di dare la parola agli iscritti. La comunicazione è arrivata dal Blog delle Stelle. In un primo momento si era ipotizzato untra il 10 e l’11 febbraio, poi Beppe Grillo ha annunciato il rinvio e, infine, si è deciso di farlo partire nella serata di mercoledì 10 febbraio per 24 ore. Chi può votare I quesiti specifici saranno comunicati nelle prossime ore. A poter esprimere il proprio pensiero saranno gli iscritti da almeno sei mesi, con ...

