Covid Veneto | 828 contagi e 31 morti | bollettino 10 febbraio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilha registrato 828 nuovida Coronavirus nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati registrati altri 31secondo i dati delregionale. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 38.048 tamponi, per un’incidenza del 2,18%. Numeri che portano così il totale dei positivi da inizio epidemia a 318.807, mentre le vittime dal 21dell’anno scorso sono 9.395. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: oggi sono 1.567 in area non critica e 170 nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... e sette (Basilicata, Calabria, Emilia - Romagna, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e) con rischio basso'.Ilha registrato 828 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti secondo i dati del bollettino regionale. I nuovi casi sono stati rilevati su un ...Vaccini, Zaia si sta muovendo assieme ad Emilia-Romagna e Friuli per acquisti autonomi di forniture. E da lunedì 15 partono le vaccinazioni covid per gli over 85. Nuovi contagi: ieri lieve calo dei po ...L’Emilia Romagna sigla il patto con il Veneto per l’acquisto in autonomia. Senza dosi impossibile rispettare i tempi ...