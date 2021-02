Coniugi uccisi a Bolzano, l’oggetto nell’Adige non è il cadavere di Peter Neumair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver recuperato l’oggetto rinvenuto nell’Adige, i sommozzatori non si sono trovarti in presenza del cadavere di Peter Neumair né di un corpo umano. Omicidio Bolzano, non è stato trovato il corpo Peter Neumair su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver recuperatorinvenuto, i sommozzatori non si sono trovarti in presenza deldiné di un corpo umano. Omicidio, non è stato trovato il corposu Notizie.it.

Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Coppia scomparsa a Bolzano, un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi - zazoomblog : Coppia scomparsa a Bolzano un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi - #Coppia #scomparsa… - UBrignone : RT @SecolodItalia1: Coppia scomparsa a Bolzano, un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi - SecolodItalia1 : Coppia scomparsa a Bolzano, un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi - Italia_Notizie : Bolzano, i coniugi uccisi in tempi diversi. La lite con Benno al pranzo di Natale -