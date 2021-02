Coniugi di Bolzano, la svolta: è successo in tempi diversi. Peter e Laura, la scoperta sul telefono del figlio Benno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre nell’Adige si cerca di ritrovare il corpo di Peter Neumair si fa un po’ di chiarezza sull’omicidio plurimo di Bolzano. Peter e Laura Perselli, da quello che è emerge, sembrerebbe siano stati uccisi in tempi diversi. La ricostruzione degli inquirenti segue la logica ma, soprattutto, segue riscontri precisi. E cioè i telefonini del padre e della madre di Benno, spenti in orari diversi: circa alle 17.30 quello di lui e attorno alle 21.30 l’apparecchio della moglie. Si tratterebbe quindi di 4 ore, un intervallo di tempo che suggerisce non soltanto l’azione dell’assassino sia stata divisa in due parti distinte ma anche il fatto che chi ha ucciso ha avuto tempo per pensare a come liberarsi dei due corpi, come portarli fino all’auto, come costruirsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre nell’Adige si cerca di ritrovare il corpo diNeumair si fa un po’ di chiarezza sull’omicidio plurimo diPerselli, da quello che è emerge, sembrerebbe siano stati uccisi in. La ricostruzione degli inquirenti segue la logica ma, soprattutto, segue riscontri precisi. E cioè i telefonini del padre e della madre di, spenti in orari: circa alle 17.30 quello di lui e attorno alle 21.30 l’apparecchio della moglie. Si tratterebbe quindi di 4 ore, un intervallo di tempo che suggerisce non soltanto l’azione dell’assassino sia stata divisa in due parti distinte ma anche il fatto che chi ha ucciso ha avuto tempo per pensare a come liberarsi dei due corpi, come portarli fino all’auto, come costruirsi ...

CorriereCitta : Chi l'ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: novità sull'omicidio di Peter e Laura Neumair #chilhavisto - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Coniugi scomparsi Bolzano, in corso verifiche approfondite nell'Adige - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Coppia scomparsa a Bolzano, un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi - zazoomblog : Coppia scomparsa a Bolzano un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi - #Coppia #scomparsa… - UBrignone : RT @SecolodItalia1: Coppia scomparsa a Bolzano, un altro tassello: i coniugi sono stati uccisi in tempi diversi -