Caso Suarez, Agnelli ascoltato a Perugia. Le ultime (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andrea Agnelli è stato sentito a Perugia dai magistrati che indagano sul Caso Suarez: ecco i dettagli sulla posizione del presidente Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da Adnkronos, è stato sentito nei giorni scorsi a Perugia dai magistrati che indagano sul Caso Suarez come persona informata sui fatti. La Juventus, fin dal primo momento, si è mostrata subito collaborativa con i magistrati per fare chiarezza sulla vicenda e si augura che, come comunicato in precedenza, le indagini chiariscano la posizione del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andreaè stato sentito adai magistrati che indagano sul: ecco i dettagli sulla posizione del presidente Andrea, secondo quanto riportato da Adnkronos, è stato sentito nei giorni scorsi adai magistrati che indagano sulcome persona informata sui fatti. La Juventus, fin dal primo momento, si è mostrata subito collaborativa con i magistrati per fare chiarezza sulla vicenda e si augura che, come comunicato in precedenza, le indagini chiariscano la posizione del club. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : Caso #Suarez, l'ex rettrice: 'Nessuna pressione dalla #Juve per l'esame di Suarez'. 'Pensavo fosse un'opportunità p… - SkySport : ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui f… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, #Agnelli interrogato a Perugia - IAmAntipatico : RT @SkySport: ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui fatti #SkyS… - Enzolott : RT @SkySport: ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui fatti #SkyS… -