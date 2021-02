Benevento, Gaich: «Inzaghi mi ha detto che lui non sbaglia con i 9» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Adolfo Gaich ha parlato della sua nuova avventura al Benevento Adolfo Gaich, neo attaccante del Benevento arrivato dal CSKA Mosca, in una intervista a Tyc Sports ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso. Inzaghi – «Qui tutto è da dieci. Tifosi, città, società, compagni, staff e mister. Inzaghi mi ha detto che si può sbagliare con i difensori, ma con un ‘nove’ no. Cosa mi chiede il mister? Più o meno lo stesso di quando giocava lui: determinazione. Al CSKA Mosca non avevo molto spazio e io voglio giocare avere più minuti. Per questo sono qui. Avere questi mesi a disposizione per giocare e fare bene». RONALDO E IBRAHIMOVIC – «Cosa farò se dovessi incontrare Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic? Sono due giocatori da ammirare, provo la massima ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Adolfoha parlato della sua nuova avventura alAdolfo, neo attaccante delarrivato dal CSKA Mosca, in una intervista a Tyc Sports ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso.– «Qui tutto è da dieci. Tifosi, città, società, compagni, staff e mister.mi hache si puòre con i difensori, ma con un ‘nove’ no. Cosa mi chiede il mister? Più o meno lo stesso di quando giocava lui: determinazione. Al CSKA Mosca non avevo molto spazio e io voglio giocare avere più minuti. Per questo sono qui. Avere questi mesi a disposizione per giocare e fare bene». RONALDO E IBRAHIMOVIC – «Cosa farò se dovessi incontrare Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic? Sono due giocatori da ammirare, provo la massima ...

