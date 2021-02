Barbara D’Urso | l’indiscrezione | «È fidanzata da due mesi ed è innamoratissima Ecco chi è lui…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Come riporta il sito Giornalettismo, la conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe felicementeda due. «Siamo pronti – scrivono sul sito – ad accettare, ad accogliere la smentita da parte della conduttricee sappiamo che lei è da sempre restìa a comunicare, a parlare dei suoi nuovi amori». Il sito poi aggiunge particolari alla presunta nuova storia d’amore, indicando anche il possibile nome di lui. Secondo quanto riportato da Giornalettismo,sarebbecon Francesco Zangrillo, un assicuratore che, nonostante il cognome, non avrebbe alcuna parentela con il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti a metà dicembre grazie ad amici in comune e ...