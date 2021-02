Australian Open 2021: Matteo Berrettini attende il ceco Machac e punta il terzo turno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Matteo Berrettini ha vinto e convinto all’esordio degli Australian Open 2021 contro Kevin Anderson. Un successo in tre set contro il gigante sudafricano, in un primo turno che nascondeva molte insidie per il tennista romano. Adesso per il numero dieci del mondo ci sarà la sfida con il ceco Tomas Machac, numero 199 della classifica mondiale. Un match ampiamente alla porta di Berrettini, che ha mostrato in queste settimane (compresa ATP Cup) di stare molto bene fisicamente e di essere molto solido in campo. Soprattutto il servizio sta funzionando al meglio ed anche con il dritto il romano continua a fare male agli avversari. Contro Anderson, Berrettini è stato bravo a salvarsi nei momenti più complicati, soprattutto nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha vinto e convinto all’esordio deglicontro Kevin Anderson. Un successo in tre set contro il gigante sudafricano, in un primoche nascondeva molte insidie per il tennista romano. Adesso per il numero dieci del mondo ci sarà la sfida con ilTomas, numero 199 della classifica mondiale. Un match ampiamente alla porta di, che ha mostrato in queste settimane (compresa ATP Cup) di stare molto bene fisicamente e di essere molto solido in campo. Soprattutto il servizio sta funzionando al meglio ed anche con il dritto il romano continua a fare male agli avversari. Contro Anderson,è stato bravo a salvarsi nei momenti più complicati, soprattutto nel ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - SkySport : Australian Open, i risultati degli italiani: Errani batte Venus Williams, è al 3° turno - zazoomblog : Australian Open Errani al terzo turno. Eliminata Camila Giorgi. Nessun problema per Djokovic - #Australian #Errani… - Eurosport_IT : ?? Australian Open LIVE Tra poco in diretta con @roberta_vinci per parlare del Day 3 degli #AusOpen ???? Appuntament… - il_Monferrato : Errani al terzo turno degli Australian Open: sconfitta Venus Williams -