Australian Open 2021, l’orgoglio di Sara Errani, ancora la miglior italiana a quasi 34 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dallo US Open 2015 all’Australian Open 2021 di tempo ne è passato molto ed in questi sei anni per Sara Errani è stato come vivere una seconda vita tennistica. La prima l’aveva portata al numero cinque della classifica mondiale, nella seconda, invece, c’era stata una lenta e progressiva discesa addirittura fuori dalle prime cento del mondo e con la sensazione di non poter mai tornare come quella di una volta. La terza vita della bolognese è cominciata proprio da Melbourne e dalla qualificazione al terzo turno dello Slam Australiano. Sara è ancora lì, a lottare su ogni pallina, a combattere, a mostrare che nonostante tutto quello che le è successo ha ancora la voglia di combattere e la stessa grinta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dallo US2015 all’di tempo ne è passato molto ed in questi seiperè stato come vivere una seconda vita tennistica. La prima l’aveva portata al numero cinque della classifica mondiale, nella seconda, invece, c’era stata una lenta e progressiva discesa addirittura fuori dalle prime cento del mondo e con la sensazione di non poter mai tornare come quella di una volta. La terza vita della bolognese è cominciata proprio da Melbourne e dalla qualificazione al terzo turno dello Slamo.lì, a lottare su ogni pallina, a combattere, a mostrare che nonostante tutto quello che le è successo hala voglia di combattere e la stessa grinta di ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - infoitsport : Australian Open, le sorprese della notte: eliminati Wawrinka e Kvitova - Eurosport_IT : ?? AUSTRALIAN OPEN LIVE Siamo in diretta in compagnia di @roberta_vinci e @opocaj33 per parlare del Day 3 degli… - skillandbet : ?? I #pronostici sull'Australian Open di stanotte sono già sul sito!?? ? Consigli degli esperti ? Migliori quote ??… - oktennis : Nick Kyrgios salva due match point e batte al quinto Humbert. Ma il suo avversario peggiore oggi è stato decisament… -