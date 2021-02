Alla camera ardente di Franco Marini il saluto di Mattarella. Il video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla camera ardente di Franco Marini il saluto di Mattarella Roma, 10 feb. (askanews) – Tanti ricordi e commozione Alla camera ardente a Roma dell’ex presidente del Senato Franco Marini dove è arrivato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. A ricordare il politico, sindacalista, presidente del Partito popolare italiano tanti compagni di vita, come Tiziano Treu, presidente Cnel, ex ministro del Lavoro e Trasporti che ha ricordato i tempi del sindacato. “Sono stato 35 anni insieme, prima nella Cisl e poi come collega in Senato, abbiamo fatto sempre quello che pensavamo meglio per promuovere lavoro e lavoratori; lui era molto diretto e pratico però aveva anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021)diildiRoma, 10 feb. (askanews) – Tanti ricordi e commozionea Roma dell’ex presidente del Senatodove è arrivato anche il Capo dello Stato Sergio. A ricordare il politico, sindacalista, presidente del Partito popolare italiano tanti compagni di vita, come Tiziano Treu, presidente Cnel, ex ministro del Lavoro e Trasporti che ha ricordato i tempi del sindacato. “Sono stato 35 anni insieme, prima nella Cisl e poi come collega in Senato, abbiamo fatto sempre quello che pensavamo meglio per promuovere lavoro e lavoratori; lui era molto diretto e pratico però aveva anche ...

