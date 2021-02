Y: 1883, arriva il prequel di Yellowstone (Di martedì 9 febbraio 2021) Y: 1883, si farà il prequel di Yellowstone. La serie televisiva vedrà alla guida Taylor Sheridan, creatore della serie originale. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 9 febbraio 2021) Y:, si farà ildi. La serie televisiva vedrà alla guida Taylor Sheridan, creatore della serie originale. Tvserial.it.

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Il Far West sta per tornare sul piccolo schermo #Yellowstone #KevinCostner - ParamountItalia : Il Far West sta per tornare sul piccolo schermo #Yellowstone #KevinCostner - MadMassit : Arriva Paramount+: siete pronti? @ParamountPics #Y1883 #Yellowstone #TaylorSheridan #Paramount #ParamountPlus… - SerieTvserie : Y:1883 arriva la serie tv prequel di Yellowstone, il western con Kevin Costner - tvblogit : Y:1883 arriva la serie tv prequel di Yellowstone, il western con Kevin Costner -