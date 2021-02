Vito, nato senza un braccio, sogna una protesi per poter giocare: l’appello da Grumo Nevano (Di martedì 9 febbraio 2021) Vito ha quattro anni, uno sguardo vispo, ma solo un braccio con il quale affrontare gli ostacoli di tutti i giorni. Quelli che sono cominciati fin dalla sua nascita. O meglio da prima. Quando Lucia e Tammaro, giovani genitori di Grumo Nevano – seppero al terzo mese di gravidanza che il piccolo sarebbe nato senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021)ha quattro anni, uno sguardo vispo, ma solo uncon il quale affrontare gli ostacoli di tutti i giorni. Quelli che sono cominciati fin dalla sua nascita. O meglio da prima. Quando Lucia e Tammaro, giovani genitori di– seppero al terzo mese di gravidanza che il piccolo sarebbeL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

quaranta_vito : RT @Lantidiplomatic: Zakharova su #Facebook: '#Navalny riceve istruzioni dai paesi Nato su come svolgere attività sovversive' https://t.co… - fabiopi1000 : RT @gioatriz: Fabrizio Roncone è colui che ha preso in giro Vito Crimi (ha anche 'informato' i suoi 'lettori??' che Crimi è nato da due geni… - GeMa7799 : @vito_perrino Eè nato subito il giornale unico di Draghi.... - Frances22944078 : RT @gioatriz: Fabrizio Roncone è colui che ha preso in giro Vito Crimi (ha anche 'informato' i suoi 'lettori??' che Crimi è nato da due geni… - marinellafly12 : RT @gioatriz: Fabrizio Roncone è colui che ha preso in giro Vito Crimi (ha anche 'informato' i suoi 'lettori??' che Crimi è nato da due geni… -