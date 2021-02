Vaccino anti-Covid, il numero uno dell’Aifa avverte: «Soluzioni drastiche in caso di scarsa adesione. Coi monoclonali -10% di ricoveri» (Di martedì 9 febbraio 2021) Non sono escluse Soluzioni «drastiche» nel caso in cui l’adesione alla campagna vaccinale anti-Covid risultasse inferiore alle attese. A dirlo è il direttore dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), Nicolò Magrini: «I dubbi tra il personale sanitario, in particolare la componente non medica, sono un fenomeno da prendere molto seriamente, pur pacatamente. Noi abbiamo scelto un approccio informato e gentile. La vaccinazione non vuol essere un atto d’imperio». Tuttavia, chiarisce Magrini, «in presenza di scarsa adesione, e ridotta capacità informativa e di coinvolgimento, possono esserci Soluzioni più drastiche». Magrini, in un’intervista a La Stampa, si sofferma poi sugli anticorpi ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) Non sono escluse» nelin cui l’alla campagna vaccinalerisultasse inferiore alle attese. A dirlo è il direttore dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), Nicolò Magrini: «I dubbi tra il personale sanitario, in particolare la componente non medica, sono un fenomeno da prendere molto seriamente, pur pacatamente. Noi abbiamo scelto un approccio informato e gentile. La vaccinazione non vuol essere un atto d’imperio». Tuttavia, chiarisce Magrini, «in presenza di, e ridotta capacità informativa e di coinvolgimento, possono essercipiù». Magrini, in un’intervista a La Stampa, si sofferma poi suglicorpi ...

