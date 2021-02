(Di martedì 9 febbraio 2021) Il fronte del 'No' alall'interno del Movimento 5, in vista della consultazione su Rousseau, si compatta e lancia una iniziativa online che si terrà questa sera sulla piattaforma 'Zoom'. "V Day: No" il titolo dell'evento... Segui su affaritaliani.it

cschannel_news : Governo, i ribelli del M5S lanciano V-Day contro Mario Draghi - globalistIT : - RichbonesE : RT @Adnkronos: Governo, ribelli #M5S lanciano #VDay contro #Draghi - Adnkronos : Governo, ribelli #M5S lanciano #VDay contro #Draghi - Affaritaliani : 'V Day: No governo Draghi'. I 'ribelli' 5 Stelle all'attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Day governo

Adnkronos

'V: NoDraghi' il titolo dell'evento organizzato da Luca Di Giuseppe, facilitatore regionale del Team del Futuro e volto emergente di Rousseau. 'Pubblicheremo a poco a poco l'elenco degli ...C'è chi invita a 'a fare un nuovo V -'. La senatrice Bianca Granato esorta il M5s all'... scettico quest'ultimo sulDraghi. Di Battista scocca dardi in un articolo su Tpi. Accusa Draghi di ..."Pubblicheremo a poco a poco l'elenco degli ospiti: portavoce, attivisti, giornalisti, intellettuali", si legge nelle info dell'evento su Facebook.Consultazioni, seconda giornata per Mario Draghi. Dopo l'avvio del nuovo giro di incontri per la formazione del nuovo governo ieri, oggi il premier incaricato ...