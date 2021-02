Uomini e Donne, puntata di oggi: Gemma non si capacita, Armando smaschera Nicole (Di martedì 9 febbraio 2021) oggi, martedì 9 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alla registrazione effettuata il 27 gennaio, ovvero, il giorno in cui è avvenuta la scelta di Davide Donadei. La registrazione, però, è cominciata come sempre dai protagonisti del trono over, per tale ragione, nella puntata odierna si parlerà molto di Gemma e Maurizio. Inoltre, verranno tirati nuovamente in ballo anche Armando e Nicole. Nella puntata di oggi: i dubbi di Gemma Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si partirà da Gemma, che farà il suo solito ingresso trionfale sotto ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021), martedì 9 febbraio, andrà in onda una nuovadi. In tale occasione assisteremo alla registrazione effettuata il 27 gennaio, ovvero, il giorno in cui è avvenuta la scelta di Davide Donadei. La registrazione, però, è cominciata come sempre dai protagonisti del trono over, per tale ragione, nellaodierna si parlerà molto die Maurizio. Inoltre, verranno tirati nuovamente in ballo anche. Nelladi: i dubbi diLe anticipazioni delladidirivelano che si partirà da, che farà il suo solito ingresso trionfale sotto ...

