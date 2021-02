“Spediamo un terrapiattista nello spazio” | parte la raccolta fondi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “un”: un 37enne scozzese ha avviato unaper dimostrare che la terra è rotonda Le teorie terrapiattiste, come molte altre cospirazioni più o meno note, hanno un segiuto notevole nel mondo ma c’è chi sente il bisogno di mettere un freno. Come il 37enne scozzese Mark Gauld che ha L'articolo proviene da Inews.it.

