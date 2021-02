Sanremo ai tempi del Covid: ecco cosa succederà se un cantante in gara dovesse risultare positivo (Di martedì 9 febbraio 2021) Quello di quest’anno sarebbe dovuto essere il Festival di Sanremo della Rinascita dopo l’anno passato fra quarantene e zone colorate, invece – come dichiarato in conferenza stampa – sarà il Festival di Sanremo della Consapevolezza, tanto che lo stesso Amadeus non lo chiama neanche 71esima edizione, ma semplicemente 70+1. “Sanremo è un’occasione di unione del paese, fa parte del nostro percorso identitario” – ha dichiarato il direttore di Rai Uno via DavideMaggio.it – “Questa difficile esperienza del Covid ci ha unito, nella distanza, la nostra speranza è che questo rito collettivo che ci apprestiamo a rimettere in scena possa essere il Festival della consapevolezza, purtroppo non ancora della rinascita. Non abbiamo rinunciato all’espressione dell’intrattenimento perché le persone ce lo richiedono, riempie la ... Leggi su biccy (Di martedì 9 febbraio 2021) Quello di quest’anno sarebbe dovuto essere il Festival didella Rinascita dopo l’anno passato fra quarantene e zone colorate, invece – come dichiarato in conferenza stampa – sarà il Festival didella Consapevolezza, tanto che lo stesso Amadeus non lo chiama neanche 71esima edizione, ma semplicemente 70+1. “è un’occasione di unione del paese, fa parte del nostro percorso identitario” – ha dichiarato il direttore di Rai Uno via DavideMaggio.it – “Questa difficile esperienza delci ha unito, nella distanza, la nostra speranza è che questo rito collettivo che ci apprestiamo a rimettere in scena possa essere il Festival della consapevolezza, purtroppo non ancora della rinascita. Non abbiamo rinunciato all’espressione dell’intrattenimento perché le persone ce lo richiedono, riempie la ...

StraNotizie : Sanremo ai tempi del Covid: ecco cosa succederà se un cantante in gara dovesse risultare positivo - BITCHYFit : Sanremo ai tempi del Covid: ecco cosa succederà se un cantante in gara dovesse risultare positivo - themat81 : @FBiasin Coi tempi di Sanremo, Ibra può tranquillamente giocare alle 20:30, farsi la doccia, prendere la macchina,… - quellodelpasso : Quanta nostalgia dei bei tempi in cui l'unica preoccupazione era sapere se Piero Pelù ha restituito la borsetta scippata a #Sanremo - capcinzia : @MauroDeMarco Mauro aspetto con ansia la tua prima room su Clubhouse... per esempio Sanremo...come i vecchi tempi ???? -