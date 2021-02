“Sai cosa separa un vincente da un perdente?” | Citazioni dal Cinema (Di martedì 9 febbraio 2021) Citazioni dal Cinema prosegue nel proporre nuove frasi Cinematografiche da condividere e oggi vi parliamo di “Sai cosa separa un vicente da un perdente, ragazzo?”, detta dal coach Gene Hackman alla vecchia gloria Keanu Reeves in Le riserve “Sai cosa separa un vincente da un perdente” è la citazione di oggi ed è estrapolata da Le riserve, una commedia del 2000 dai contenuti interessanti, specialmente per i sognatori e gli sportivi. Il tema focale è infatti la famosa seconda chance, che alcuni hanno la fortuna di ottenere e pochi sanno sfruttare appieno. La seconda chance è proprio ciò che viene proposto al protagonista Shane Falco, interpretato da un Keanu Reeves che ricordiamo bene per il suo ruolo nella saga John ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 febbraio 2021)dalprosegue nel proporre nuove frasitografiche da condividere e oggi vi parliamo di “Saiun vicente da un, ragazzo?”, detta dal coach Gene Hackman alla vecchia gloria Keanu Reeves in Le riserve “Saiunda un” è la citazione di oggi ed è estrapolata da Le riserve, una commedia del 2000 dai contenuti interessanti, specialmente per i sognatori e gli sportivi. Il tema focale è infatti la famosa seconda chance, che alcuni hanno la fortuna di ottenere e pochi sanno sfruttare appieno. La seconda chance è proprio ciò che viene proposto al protagonista Shane Falco, interpretato da un Keanu Reeves che ricordiamo bene per il suo ruolo nella saga John ...

