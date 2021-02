Questa volta Biden non cancella Trump: 'L'Ambasciata Usa in Israele resterà a Gerusalemme' (Di martedì 9 febbraio 2021) Non tutto quel che ha fatto Trump è da buttar via, a quanto pare. Perché nell'opera di restaurazione di Biden salta all'occhio che la sede dell'Ambasciata Usa d'Israele rimarrà a Gerusalemme, e vale ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) Non tutto quel che ha fattoè da buttar via, a quanto pare. Perché nell'opera di restaurazione disalta all'occhio che la sede dell'Usa d'rimarrà a, e vale ...

RobertoBurioni : Intorno ai monoclonali gira molta gente che non sa nulla di queste molecole (medici di ogni specialità, tranne immu… - lauraboldrini : Soffocata anche questa volta la speranza di rivederlo libero. Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Ormai… - LaCastelliM5s : Il @Mov5Stelle è prima di tutto una grande comunità. Anche questa volta, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, in… - lameduck1960 : RT @InessaArmand10: 'In altre parole, questa volta la posta in gioco non è solo la nostra obbedienza ma il nostro “io”.' di @Potemkin959 VE… - InessaArmand10 : 'In altre parole, questa volta la posta in gioco non è solo la nostra obbedienza ma il nostro “io”.' di… -