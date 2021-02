Palestina, la Corte dell’Aia può finalmente aprire le indagini sui presunti crimini di guerra (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo scorso venerdì 5 febbraio 2021 la Corte penale internazionale, con sede all’Aia, ha preso un’importante decisione in relazione alla situazione della Palestina, sotto “esame preliminare” da 5 anni. I giudici della Camera preliminare I della Cpi hanno deciso, a maggioranza, che la giurisdizione territoriale della Corte nella situazione in Palestina si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. La Palestina, in altre parole, è stata riconosciuta essere uno Stato ai fini della Corte penale internazionale, che potrà ora finalmente aprire le indagini sui presunti crimini di guerra e contro l’umanità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo scorso venerdì 5 febbraio 2021 lapenale internazionale, con sede all’Aia, ha preso un’importante decisione in relazione alla situazione della, sotto “esame preliminare” da 5 anni. I giudici della Camera preliminare I della Cpi hanno deciso, a maggioranza, che la giurisdizione territoriale dellanella situazione insi estende ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. La, in altre parole, è stata riconosciuta essere uno Stato ai fini dellapenale internazionale, che potrà oralesuidie contro l’umanità ...

