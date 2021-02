“Ospedale di Piario | 8 entrati sani e infettati lì” | la denuncia di Paolo Franco in Regione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Otto persone entrate sane all’die poi contagiate lì. Lo rivela il bergamasco, consigliere regionale di maggioranza (gruppo misto), in un’interrogazione depositata in Consiglio al Pirellone che si chiude con quattro domande al presidente Attilio Fontana e all’assessore Letizia Moratti per fare chiarezza sulla gestione degli ospedali della “sua” Valseriana. Nel documento di cinque pagine, il consigliere di Albino ripercorre quello che è successo in questo ultimo anno, in particolare nella Valle, una delle zona più colpite dal virus in Italia e nel mondo: “Nei territori di competenza dell’Asst Bergamo Est, durante i mesi più drammatici, è stato registrato un numero di morti pari a 9 volte quelli che avvenivano storicamente negli anni precedenti. Tale indice di comparazione risulta essere ...