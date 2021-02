Ora che la politica parla di fuffa e tweet, mi manca pure la sinistra ‘logorroica’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Detesto da sempre le beatificazioni politiche (inclusa quella recentissima di san Mario Draghi e del suo ricchissimo e meritatissimo curriculum) e ho sempre diffidato degli unti dal Signore, dei salvatori della patria, dei santoni e dei taumaturghi. Semmai credo ancora nei collettivi pensanti e nel frutto del loro pensiero. Purtroppo, invece, la politica italiana da parecchi anni si basa su pochi singoli leader “portatori” di tutto e su platee di yes-men e yes-women, pronti a cliccare like (online e offline). Mentre quei, collettivi in grado di mettere in movimento i neuroni, sono quasi estinti. Voglio restare nel mio giro – quello della cultura di sinistra, che bazzico da 50 anni – per farmi capire. Ammettiamolo: una volta – almeno fino agli anni Ottanta – la sinistra era logorroica. Si discuteva continuamente: in riunioni immerse nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Detesto da sempre le beatificazioni politiche (inclusa quella recentissima di san Mario Draghi e del suo ricchissimo e meritatissimo curriculum) e ho sempre diffidato degli unti dal Signore, dei salvatori della patria, dei santoni e dei taumaturghi. Semmai credo ancora nei collettivi pensanti e nel frutto del loro pensiero. Purtroppo, invece, laitaliana da parecchi anni si basa su pochi singoli leader “portatori” di tutto e su platee di yes-men e yes-women, pronti a cliccare like (online e offline). Mentre quei, collettivi in grado di mettere in movimento i neuroni, sono quasi estinti. Voglio restare nel mio giro – quello della cultura di, che bazzico da 50 anni – per farmi capire. Ammettiamolo: una volta – almeno fino agli anni Ottanta – laera logorroica. Si discuteva continuamente: in riunioni immerse nel ...

