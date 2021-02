MotoGp: Ducati presenta la Desmosedici 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticipando tutti i team, Ducati ha presentato oggi, a mezzo dei suoi canali la nuova livrea della sua Desmosedici Gp 2021, l’evento può essere rivisto qui Cambia il title partner, sarà Lenovo che apparirà sulle carene rosso Ducati per tutto il 2021, un sodalizio che punta su un intesa tecnologica come ha dichiarato lo stesso Senior Vice President Lenovo Group, Luca Rossi. Dopo la vittoria del campionato costruttori nel 2020 la squadra italiana riprova l’assalto al titolo con 2 giovanissimi piloti, Jack Miller e Pecco Bagnaia. Ducati punta molto sul talento dei 2 piloti che già lo scorso anno hanno mostrato ottime potenzialità. Proprio dalle parole di Dall’igna si capisce la totale fiducia nei 2: “secondo me manca veramente, veramente poco a tutti e due per poter ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticipando tutti i team,hato oggi, a mezzo dei suoi canali la nuova livrea della suaGp, l’evento può essere rivisto qui Cambia il title partner, sarà Lenovo che apparirà sulle carene rossoper tutto il, un sodalizio che punta su un intesa tecnologica come ha dichiarato lo stesso Senior Vice President Lenovo Group, Luca Rossi. Dopo la vittoria del campionato costruttori nel 2020 la squadra italiana riprova l’assalto al titolo con 2 giovanissimi piloti, Jack Miller e Pecco Bagnaia.punta molto sul talento dei 2 piloti che già lo scorso anno hanno mostrato ottime potenzialità. Proprio dalle parole di Dall’igna si capisce la totale fiducia nei 2: “secondo me manca veramente, veramente poco a tutti e due per poter ...

