Mondiali di Cortina, tutto fermo. Prime gare rinviate a giovedì (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI – Due giorni, due cancellazioni. Il Campionato mondiale di sci alpino di Cortina d'Ampezzo non decolla. Dopo la combinata femminile di lunedì, rinviata a causa della troppa neve fresca sul tracciato di gara a lunedì 15, oggi è arrivata la seconda cancellazione, quella del supergigante femminile. Questa volta la colpa è della nebbia che è calata sulla parte alta della pista ‘Olympia delle Tofane'. Una nebbia che non garantiva la sicurezza delle atlete. Alle 13 era tutto pronto per la prima gara della 46esima edizione della rassegna iridata. Sole al parterre ma un banco di nebbia sulla parte centrale. La decisione di non far partire la gara è stata presa pochi minuti prima che l'azzurra Marta Bassino, pettorale numero 1, s'accingesse a entrare in casetta di partenza. Il posticipo della partenza prima di qualche minuto si è esteso fino alle ore 14 quando però, le ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI – Due giorni, due cancellazioni. Il Campionato mondiale di sci alpino di Cortina d'Ampezzo non decolla. Dopo la combinata femminile di lunedì, rinviata a causa della troppa neve fresca sul tracciato di gara a lunedì 15, oggi è arrivata la seconda cancellazione, quella del supergigante femminile. Questa volta la colpa è della nebbia che è calata sulla parte alta della pista ‘Olympia delle Tofane'. Una nebbia che non garantiva la sicurezza delle atlete. Alle 13 erapronto per la prima gara della 46esima edizione della rassegna iridata. Sole al parterre ma un banco di nebbia sulla parte centrale. La decisione di non far partire la gara è stata presa pochi minuti prima che l'azzurra Marta Bassino, pettorale numero 1, s'accingesse a entrare in casetta di partenza. Il posticipo della partenza prima di qualche minuto si è esteso fino alle ore 14 quando però, le ...

CORTINA D'AMPEZZO Si torna in pista per le gare, oggi, ai Mondiali di sci alpino Cortina 2021. E che gara! Stamani scendono in pista le ragazze della velocità, per la discesa libera, sull'Olympia delle Tofane. Le atlete scattano alle 11 e in poco più di un'...

Successi ai Mondiali di sci alpino e skicross, Amherd si congratula

Ai Mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo (I), Corinne Suter ha ottenuto in discesa la medaglia d'oro, mentre la ticinese Lara Gut - Behrami ha concluso al terzo posto. Sensationell! Was f r eine @...

