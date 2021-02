Magalli e Volpe tornano a pizzicarsi: questa volta è “colpa” di Stefania Orlando (Di martedì 9 febbraio 2021) L’eterna frattura tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembra non sarà mai sanabile in alcun modo. Rotto quel rapporto, i tuoi a distanza di tempo, modi e spazi hanno continuano a dirsene di ogni genere e ogni occasione, ogni evento, ogni nuova conduzione è stata buona per rimarcare l’inimicizia. Anche una semplicissima Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip, assurge ad essere oggi motivo di discordia tra i due. Magalli e Volpe tornano a pizzicarsi a distanza Come di consueto, tra loro, le versioni non concordano. Adriana Volpe si dichiara amica e forte sostenitrice della Orlando, tra le favorite per la vittoria di questa corrente edizione del Grande Fratello Vip, mentre ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) L’eterna frattura tra Giancarloe Adrianasembra non sarà mai sanabile in alcun modo. Rotto quel rapporto, i tuoi a distanza di tempo, modi e spazi hanno continuano a dirsene di ogni genere e ogni occasione, ogni evento, ogni nuova conduzione è stata buona per rimarcare l’inimicizia. Anche una semplicissima, concorrente del Grande Fratello Vip, assurge ad essere oggi motivo di discordia tra i due.a distanza Come di consueto, tra loro, le versioni non concordano. Adrianasi dichiara amica e forte sostenitrice della, tra le favorite per la vittoria dicorrente edizione del Grande Fratello Vip, mentre ...

GossipItalia3 : Giancarlo Magalli, nuovo affondo alla Volpe: «Fa una cosa che non piace alle colleghe della tv» #gossipitalianews - sophnt2 : Censura su Magalli e volpe #gfvip - costanzarago : Baby alieno sono Adriana Volpe e Magalli #IlCantanteMascherato - lucadiprospero : Sono sicuro che da qualche parte, in qualche mondo parallelo Draghi stia litigando con Adriana Volpe e Magalli è il… - blogtivvu : Adriana Volpe tifa per Stefania Orlando: “Spero vinca il #GFVip” e lancia una frecciatina a Giancarlo Magalli… -