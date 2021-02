Little Tony, gli 80 anni dell’eterno ragazzo di “Riderà” (Di martedì 9 febbraio 2021) Malinconica come ogni celebrazione, arriva la ricorrenza per gli ottanta anni di Little Tony. Oggi, 9 febbraio, nasceva il ragazzo del Piper, l’italiano con la chitarra da rock ‘n roll, famoso per i ‘musicarelli, degli anni ’50 fino agli ’80. Quando il cinema era le avventure amorose, fatte di musica, del giovane Antonio Ciacci, all’anagrafe. Nella spensieratezza degli anni del boom economico. Rai Movie (canale 24) gli dedicherà, nel palinsesto odierno, tre film che l’hanno visto protagonista. Si comincia alle 9.00 con due storie ispirate alla sigla di “Canzonissima“: Zum Zum Zum , La canzone che mi passa per la testa . E il sequel, Sarà capitato anche a voi, dirette da Bruno Corbucci. Quale ritornello rimase più presente nella mente? Il ricordo di quei tempi eroici, il mito della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Malinconica come ogni celebrazione, arriva la ricorrenza per gli ottantadi. Oggi, 9 febbraio, nasceva ildel Piper, l’italiano con la chitarra da rock ‘n roll, famoso per i ‘musicarelli, degli’50 fino agli ’80. Quando il cinema era le avventure amorose, fatte di musica, del giovane Antonio Ciacci, all’anagrafe. Nella spensieratezza deglidel boom economico. Rai Movie (canale 24) gli dedicherà, nel palinsesto odierno, tre film che l’hanno visto protagonista. Si comincia alle 9.00 con due storie ispirate alla sigla di “Canzonissima“: Zum Zum Zum , La canzone che mi passa per la testa . E il sequel, Sarà capitato anche a voi, dirette da Bruno Corbucci. Quale ritornello rimase più presente nella mente? Il ricordo di quei tempi eroici, il mito della ...

IlContiAndrea : #Fiorello omaggerà a #Sanremo2021 Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013, oggi ricorre il suo 80esimo compleanno - robertopontillo : RT @IlContiAndrea: #Fiorello omaggerà a #Sanremo2021 Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013, oggi ricorre il suo 80esimo compleanno - livelifeVale : RT @MediasetTgcom24: Little Tony avrebbe compiuto 80 anni: un 'Cuore Matto' con la passione per il rock'n'roll #LittleTony - livelifeVale : RT @giorgiansa: Il 7 febbraio avrebbe compiuto 80 anni Little Tony, poco celebrato. #Fiorello lo vuole omaggiare a #Sanremo2021 @Fiorello… - livelifeVale : RT @borraccino_: Fiorello lancia live l'idea di un omaggio a Little Tony sul palco dell'Ariston, in occasione dell'ottantesimo anniversario… -