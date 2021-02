«La violenza sulle donne è una pandemia che dura da millenni» (Di martedì 9 febbraio 2021) «Tante chiamate e tanti colloqui di donne che stavamo già seguendo. Un numero superiore alla norma. Avevano bisogno di essere rassicurate sul loro percorso e c’era il fantasma della solitudine». Cristina Carelli racconta l’esperienza di Cadmi, casa di accoglienza per le donne maltrattate a Milano, e della regione Lombardia per cui è consigliera Dire, la rete nazionale dei centri antiviolenza. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 febbraio 2021) «Tante chiamate e tanti colloqui di donne che stavamo già seguendo. Un numero superiore alla norma. Avevano bisogno di essere rassicurate sul loro percorso e c’era il fantasma della solitudine». Cristina Carelli racconta l’esperienza di Cadmi, casa di accoglienza per le donne maltrattate a Milano, e della regione Lombardia per cui è consigliera Dire, la rete nazionale dei centri antiviolenza.

virginiaraggi : Tre donne uccise nel giro di 24 ore. Tre vite spezzate con una ferocia brutale. Non trovo le parole per esprimere l… - vladiluxuria : Grazie infinite a @LauraPausini per aver offerto il suo talento, la sua sensibilità e tutto il suo amore in concert… - matteosalvinimi : 'Non succede... ma se succede ???'. Questo il post delirante di un militante della Sinistra genovese, uno di quelli… - sa_ambro : RT @trescogli: ... si dovrà aspettare, come detto, il 1981. Ma anche oggi la violenza, fisica, mentale sulle donne è cronaca nera e la lib… - genovienne63 : RT @deavanth90: @lauraboldrini Uomini che si offendono più per le parole della Boldrini che per la violenza sulle donne: siete parte del pr… -