mario_cama : RT @CalcioFinanza: La Regione Piemonte istituisce la “Giornata vittime dell’Heysel”: sarà il 29 maggio - j_7ragon : RT @CalcioFinanza: La Regione Piemonte istituisce la “Giornata vittime dell’Heysel”: sarà il 29 maggio - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: La Regione Piemonte istituisce la “Giornata vittime dell’Heysel”: sarà il 29 maggio - CalcioFinanza : La Regione Piemonte istituisce la “Giornata vittime dell’Heysel”: sarà il 29 maggio - UNPLI : RT @regionepiemonte: La Regione Piemonte con @UNPLI Piemonte organizza corsi di formazione destinati alle #Proloco per facilitare accesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Piemonte

Regione Piemonte

Con un emendamento alla legge regionale del primo ottobre 2020, n.23, la, al fine di preservare la memoria delle vittime dello stadio Heysel, istituisce la giornata in memoria delle "Vittime dell'Heysel" nella data simbolo del 29 maggio di ogni anno. La ...Laistituisce la giornata in memoria delle 'Vittime dell'Heysel': 29 maggio di ogni anno sarà ricordata ufficialmente la terribile tragedia costata la vita a 39 tifosi prima della finale ...Un gesto dalla forte carica simbolica, che però ha come obiettivo primario la concretezza che il ricordo di una tragedia deve consegnare alle generazioni a venire. La Regione Piemonte ha ufficializzat ..."Auspichiamo che dal 16 febbraio ci si possa spostare tra le regioni, ma bisogna essere prudenti perché a volte si pensa che cambiare colore sia la vittoria di un premio. Cambiare il colore non signif ...