Juventus-Inter Coppa Italia in diretta tv Rai e streaming | dove vedere il match oggi

(Di martedì 9 febbraio 2021), atto secondo. Si gioca questa sera alle 20.45 la semifinale di ritorno del torneo tra bianconeri e nerazzurri dopo la sfida d'andata che ha visto la Vecchia Signora trionfare. Servirà un'impresa ai milanesi per ribaltare ilma tutto può succedere nel derby d', le probabili formazionicaption id="attachment 1081539" align="alignnone" width="551"(getty images)/captionQualche cambio di formazione per entrambe le squadre. Ladovrebbe affidarsi a Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. L'ritrova Hakimi e Lukaku, assenti per ...

Christian Eriksen dovrebbe partire titolare questa sera in Juventus-Inter. Il danese prenderebbe il posto dello squalificato Arturo Vidal. "La Coppa che scotta". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Juventus-Inter.