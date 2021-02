Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? Nessun eliminato in puntata. Ecco perché (Di martedì 9 febbraio 2021) Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo il verdetto, senza eliminato, reso noto in diretta venerdì scorso, nella trentottesima puntata di lunedì 8 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori di Canale 5 cos’è successo e che la sfida al televoto settimanale è stata annullata. Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip? Annullato infatti il televoto che coinvolgeva Alda D’Eusanio, perché la concorrente del Grande Fratello Vip è stata espulsa, Signorini non ha potuto far altro che evitare di annunciare un nuovo eliminato, dando peraltro ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Chi èdelVip? Dopo il verdetto, senza, reso noto in diretta venerdì scorso, nella trentottesimadi lunedì 8 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori di Canale 5 cos’è successo e che la sfida al televoto settimanale è stata annullata. Chi èdalVip? Annullato infatti il televoto che coinvolgeva Alda D’Eusanio,la concorrente delVip è stata espulsa, Signorini non ha potuto far altro che evitare di annunciare un nuovo, dando peraltro ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - RieneMi17 : Comunque la strategia del grande fratello sta funzionando alla grande mettere Tommaso e Stefania in cattiva luce. N… - Smile_Isa7 : -