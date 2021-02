Governo Draghi, Crimi: “Rassicurati su reddito di cittadinanza. Ora faremo parlare gli iscritti, contiamo nell’intelligenza collettiva” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Affronteremo le prossime ore verificando tutto l’aspetto complessivo, quindi anche il tipo di configurazione di Governo che intende adottare il professor Draghi e faremo parlare i nostri iscritti. contiamo nell’intelligenza collettiva per fare la scelta giusta negli interessi del Paese”. Lo ha detto il capo politico Movimento 5 stelle Vito Crimi dopo le consultazioni. “Abbiamo ribadito l’importanza del reddito di cittadinanza e abbiamo avuto la rassicurazione che oggi più che mai è necessario rafforzare le misure di sostegno e creare misure universali che abbiano al proprio interno misure di ammortizzatori sociali e sussidi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Affronteremo le prossime ore verificando tutto l’aspetto complessivo, quindi anche il tipo di configurazione diche intende adottare il professori nostriper fare la scelta giusta negli interessi del Paese”. Lo ha detto il capo politico Movimento 5 stelle Vitodopo le consultazioni. “Abbiamo ribadito l’importanza deldie abbiamo avuto la rassicurazione che oggi più che mai è necessario rafforzare le misure di sostegno e creare misure universali che abbiano al proprio interno misure di ammortizzatori sociali e sussidi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - pep2073 : #maratonamentana piaccia o non piaccia il #M5S è la prima forza parlamentare , #Draghi lo sa che senza di loro non… - MMastrantuono : RT @fattoquotidiano: Governo Draghi, Crimi: “Rassicurati su reddito di cittadinanza. Ora faremo parlare gli iscritti, contiamo nell’intelli… -