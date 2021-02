Governo: Crimi, 'rassicurati su Reddito cittadinanza, misure universali sostegno' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito l'importanza del Reddito di cittadinanza e abbiamo avuto la rassicurazione che oggi più che mai è necessario rafforzare le misure di sostegno e creare misure universali che abbiano al proprio interno misure di ammortizzatori sociali e sussidi. misure indirizzate a tutte le figure in difficoltà ad essere inserite nel mondo del lavoro. Il lavoro è la principale sfida" quando finirà il blocco dei licenziamenti "che ci auguriamo di allungare il più possibile. Una sfida che si affronta con investimenti che devono partire dal Pnnr". Lo dice il capo politico M5S, Vito Crimi, dopo le consultazioni con Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito l'importanza deldie abbiamo avuto la rassicurazione che oggi più che mai è necessario rafforzare ledie creareche abbiano al proprio internodi ammortizzatori sociali e sussidi.indirizzate a tutte le figure in difficoltà ad essere inserite nel mondo del lavoro. Il lavoro è la principale sfida" quando finirà il blocco dei licenziamenti "che ci auguriamo di allungare il più possibile. Una sfida che si affronta con investimenti che devono partire dal Pnnr". Lo dice il capo politico M5S, Vito, dopo le consultazioni con Mario Draghi.

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - dellorco85 : #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - andrea_cioffi : Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile s… - DMALAGIGI2 : RT @carlakak: Ennesimo sfregio a tutti gli iscritti del Movimento del nostro Capo liquidatore abusivo Crimi che parla di ministri nel Gover… - Azarias_Ananias : RT @repubblica: ?? Consultazioni, i 5Stelle all'incontro con Draghi guidati da Grillo. Crimi: 'Rassicurati su ambiente, sostegno al reddito… -

Così il reggente del M5S Crimi dopo l'incontro con Draghi. "La cosa cui tenevamo di più è la ...un super ministero che abbia al centro l'ambiente come filtro per esercitare l'attività di governo. Sul ...

...L'altra parola chiave di questo governo è investimenti , quelli necessari a rilanciare il Paese. Il Recovery Plan partirà sulla base di quello che c'è già, non ci sarà nessuno stravolgimento '. Crimi ...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore verificheremo tutto l'aspetto complessivo, quindi anche il tipo di configurazione di governo che intende adottare il professor Draghi e faremo parlare i ...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "L'interlocuzione con Draghi è proseguita, abbiamo ascoltato le idee base degli ambiti entro cui si intende esercitare l'azione di governo". Lo dice il capo politico M5S, ...

