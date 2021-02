GF Vip, Selvaggia Lucarelli umilia Alfonso Signorini: “Sguardo da cane bastonato” (FOTO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini L’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip 5, per le gravi illazioni su Laura Pausini ed il compagno Paolo Carta continuano a far parlare il web e non solo. La 70enne in appena otto giorni di permanenza nel reality show di Canale 5 si è resa protagonista di numerosi scivoloni tra cui anche delle forti dichiarazioni su Maria De Filippi e l’uso di un termine razzista. Dopo la sua squalifica, la blogger Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su tale vicenda tirando in mezzo anche le responsabilità della trasmissione Mediaset e del padrone di casa Alfonso Signorini. Per questo motivo la giurata di ballando con le Stelle l’ha attaccato così: “I comunicati di scusa o il futuro ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021)controL’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip 5, per le gravi illazioni su Laura Pausini ed il compagno Paolo Carta continuano a far parlare il web e non solo. La 70enne in appena otto giorni di permanenza nel reality show di Canale 5 si è resa protagonista di numerosi scivoloni tra cui anche delle forti dichiarazioni su Maria De Filippi e l’uso di un termine razzista. Dopo la sua squalifica, la bloggerha detto la sua su tale vicenda tirando in mezzo anche le responsabilità della trasmissione Mediaset e del padrone di casa. Per questo motivo la giurata di ballando con le Stelle l’ha attaccato così: “I comunicati di scusa o il futuro ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - brekbia : RT @AngelaScuderi4: Altro che la D’Eusanio, al Grande Fratello Vip cercano apposta lo scandalo e poi fingono di indignarsi - AngelaScuderi4 : Altro che la D’Eusanio, al Grande Fratello Vip cercano apposta lo scandalo e poi fingono di indignarsi… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli sul GF Vip “Galleria di mostri, D’Eusanio espulsa senza teatrini: ecco perchè” - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli affonda il GF Vip: 'Lo sguardo da cane bastonato del conduttore non serve a nulla' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Selvaggia Elisabetta Gregoraci: torta di compleanno e look mozzafiato per festeggiare

Nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5,... Per lei in studio, un enorme pacco rosso che Selvaggia Roma e Guenda Goria hanno portano al centro ...

Selvaggia Roma, in versione sexy Cenerentola fa vibrare il web, scollatura da urlo

Selvaggia Roma torna a casa dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Outfit mozzafiato: ali da farfalla e scollatura pazzesca Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@...

Selvaggia Lucarelli Vs Grande Fratello Vip/ 'Alda d'Eusanio? Cercano scandali poi..' Il Sussidiario.net Nuovo record di ascolti per il Grande Fratello Vip 5

Gf Vip 5, la gaffe di Maria Teresa Ruta la spedisce in nomination con Zenga e Samantha | SCOPRI Selvaggia Lucarelli contro il GF Vip: "Non sono incidenti di percorso" | LEGGI ANCHE Video: Stasera in ...

GF Vip, Selvaggia Roma sempre più scollata, stavolta ha proprio esagerato!

Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, Selvaggia Roma si è presentata con una scollatura da urlo, i fan sono rimasti scioccati.

Nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5,... Per lei in studio, un enorme pacco rosso cheRoma e Guenda Goria hanno portano al centro ...Roma torna a casa dopo la puntata del Grande Fratello. Outfit mozzafiato: ali da farfalla e scollatura pazzesca Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...Gf Vip 5, la gaffe di Maria Teresa Ruta la spedisce in nomination con Zenga e Samantha | SCOPRI Selvaggia Lucarelli contro il GF Vip: "Non sono incidenti di percorso" | LEGGI ANCHE Video: Stasera in ...Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, Selvaggia Roma si è presentata con una scollatura da urlo, i fan sono rimasti scioccati.