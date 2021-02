Francesco Broccolo: "Diamo la caccia alle varianti Covid con un test rapido" (Di martedì 9 febbraio 2021) Veloce e mirato. Arriva un test molecolare che promette di identificare nel giro di un paio d’ore pazienti colpiti dalle tre varianti di Sars-Cov-2 che stanno destando l’attenzione delle autorità sanitarie internazionali. ”È un test ‘rapido’, ma non nel senso di antigenico: prevede il tampone molecolare - l’esame più affidabile per la ricerca del virus - che viene analizzato, processato e, se positivo, sottoposto a screening per verificare la presenza di variante inglese, brasiliana o sudafricana”, racconta all’HuffPost il virologo Francesco Broccolo, che ha sviluppato il test con l’azienda italiana Clonit. Il test potrebbe essere disponibile già a fine febbraio. “La tecnica - dice Broccolo - può essere usata in tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Veloce e mirato. Arriva unmolecolare che promette di identificare nel giro di un paio d’ore pazienti colpiti dtredi Sars-Cov-2 che stanno destando l’attenzione delle autorità sanitarie internazionali. ”È un’, ma non nel senso di antigenico: prevede il tampone molecolare - l’esame più affidabile per la ricerca del virus - che viene analizzato, processato e, se positivo, sottoposto a screening per verificare la presenza di variante inglese, brasiliana o sudafricana”, racconta all’HuffPost il virologo, che ha sviluppato ilcon l’azienda italiana Clonit. Ilpotrebbe essere disponibile già a fine febbraio. “La tecnica - dice- può essere usata in tutti ...

